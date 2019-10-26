قوات الجيش العراقي تصل محافظة الديوانية لاحتواء التوتر

أرسلت الحكومة العراقية قوات من الجيش، السبت، إلى محافظة الديوانية (جنوب)، في خضم احتجاجات شعبية عنيفة تشهدها المحافظة ومناطق أخرى من الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في خبر مقتضب، بأن ”قطعات من الفرقة 19 بالجيش العراقي وصلت إلى محافظة الديوانية“.

وذكرت أنه جرى ”فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة“.

وعادة ما تتولى قوات الشرطة المحلية مهمة بسط الأمن داخل المدن، بما فيها تأمين الاحتجاجات.

وكانت السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال إلى أجل غير مسمى في الديوانية ومحافظات أخرى وسط وجنوبي البلاد، في مسعى لاحتواء أعمال عنف واسعة تخللت احتجاجات مناهضة للحكومة، الجمعة.

وأخرجت السلطات الصحية في الديوانية، صباح السبت، 12 جثة محترقة من مبنى المحافظة ومقرات حزبية تم إضرام النيران فيها، مساء الجمعة.

والاحتجاجات في الديوانية جزء من احتجاجات أوسع شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد، الجمعة؛ للمطالبة بإقالة الحكومة ورحيل النظام السياسي ”الفاسد“.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء، وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.

وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.