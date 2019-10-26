اجتماعات سريّة ومهام خاصة.. منظمات إسرائيلية جديدة متطرفة

كشف تقرير حقوقي فلسطيني، اليوم السبت، النقاب عن ولادة تنظيمات متطرفة جديدة في إسرائيل تهاجم الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين، وسببت قلقًا أمنيًا للقيادات الإسرائيلية مؤخرًا بعد وصول هجماتها إلى معسكرات جيش الاحتلال.

وأفاد التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ضد الاستيطان، بأن المستوطنين يجاهرون بدعمهم لمنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية، ومنها منظمة ”شبيبة التلال“ المتطرفة، التي ترفض حكومات إسرائيل تصنيفها كمنظمة إرهابية، وتفضل تصنيفها كتنظيم ”غير مرخص“.

وذكر التقرير أن هذه المنظمة المتطرفة تفرع منها عدد من المنظمات الإرهابية مثل تنظيم ”تمرد“، وهو تنظيم يهودي إرهابي بنسخة أكثر تنظيمًا وتشددًا من منظمته الأم ”شبيبة التلال“ اليمينية المتطرفة.

وأشار إلى أن تنظيم ”تمرد“ يضم شبانًا تتراوح أعمارهم من 16 إلى 25 عامًا يتم اختيارهم بعناية فائقة، ويعمل في مناطق الضفة الغربية، حيث يتجمع أفراده في البؤر الاستيطانية، ويعقدون اجتماعاتهم بسرية تامة، ويتزعمهم حفيد الحاخام المتطرف مائير كهانا.

وذكر التقرير أن مسؤولين كبارًا في جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي بدأوا يتململون بعد أن امتد تمرد ”شبيبة التلال“ ليطال جيش الاحتلال نفسه، فحكومة إسرائيل تتجاهل إنشاء البؤر الإرهابية والاعتداء على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم، وإشعال الحرائق وأعمال التخريب عندما يتعلق الأمر بالعرب، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجنود فإن القضية تطفو على السطح.

وبحسب التقرير، فقد اشتكى ضباط كبار في جيش الاحتلال أن قادة المستوطنات يغضون الطرف عن أولئك المستوطنين، وقال أحدهم: ”إنهم باتوا يشعرون بأن المستوطنين يقاتلونهم بحماية ممثليهم في الكنيست على حساب الاعتبارات الأمنية“، في إشارة إلى وزراء وأعضاء كنيست يدعمون أولئك المستوطنين، ويعملون على تنفيذ رغباتهم عبر المستوى السياسي.

وأضاف أن أحد الضباط الإسرائيليين قال إن ظاهرة العنف الصادرة عن ”شباب التلال“ تبدأ بتجاهل البؤر الاستيطانية، وإلحاق الأذى بالفلسطينيين، والضرر بممتلكاتهم، والحرق العمد والتخريب، ثم يطال بعد ذلك الجنود.

واشتكى عدد من الضباط الإسرائيليين السابقين الذين خدموا في تلك المناطق من الحماية التي يحصل عليها ”شبان التلال“ من قادة المستوطنين وبعض السياسيين.

يذكر أن ”الكنيست“ الإٍسرائيلي كان قد أقر قانونًا يسمح بموجبه لكل مستوطن تلقى تدريبًا عسكريًا على مستوى جندي مشاه بحمل السلاح، ما سيؤدي إلى زيادة عدد المستوطنين لنحو ربع مليون مستوطن مسلح.