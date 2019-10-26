البرلمان العراقي يلغي جلسته المقررة لبحث مطالب المحتجين

قرر مجلس النواب العراقي، السبت، الغاء جلسته المقررة لبحث مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مصدر نيابي إنه ”تقرر إلغاء جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم، لعدم اكتمال النصاب“.

ومساء الجمعة، أعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان، أن البرلمان سيعقد السبت، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.

والجمعة، خرجت تظاهرات عدة شملت محافظات العراق، في موجة تصعيد جديدة ضد الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى نحو 43 قتيلا (بينهم عناصر أمن)، وفق منظمات حقوقية.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران، لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.