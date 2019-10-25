حسن نصر الله يثير السخرية والجدل بتصريح عن ارتباط شخصيات في حراك لبنان بالخارج 

أثار الأمين العام لحزب اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، موجة من الجدل والسخرية، حين اتهم شخصيات في الحراك الذي تشهده البلاد، بالارتباط بسفارات وجهات أجنبية.

ويشهد لبنان منذ أيام مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وانتشار الفساد في مفاصل الدولة، حيث دعا المحتجون إلى تغيير النخبة الحاكم التي وصفوها بـ“الفاسدة“.

وقال أمين عام حزب الله، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع إيران، في خطاب تمحور حول التظاهرات: ”هناك شخصيات في الحراك ترتبط بسفارات وجهات أجنبية“ دون أن يسمي تلك الشخصيات.

وسخر نشطاء لبنانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، من وصف نصر الله لبعض المتظاهرين بالارتهان لجهات أجنبية، في الوقت الذي يفاخر هو علنًا بتبعيته وجماعته للمرشد الأعلى في إيران.

ورأى هؤلاء أن حديث نصر الله ”لا يستقيم إلا إذا كان لا يرى أن سفارة إيران في بيروت سفارة أجنبية، أو أن المسؤولين الإيرانيين الذين ينسقون عمل حزبه، في السلم والحرب، مسؤولون أجانب“.

واستذكر النشطاء تصريحات للجنرال الإيراني قاسم سليماني مؤخرًا، وضح فيها كيف أشرف على الدعم الإيراني لحزب الله خلال حربه مع إسرائيل عام 2006، من غرفة عمليات في بيروت، ومن ذلك وقوفه شخصيًا على نقل حسن نصر الله، لمكان آمن خوفًا من استهدافه.

وقالت ناشطة لبنانية تدعى ديما، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”قال نحنا جماعة سفارات.. عنده مشكلة مبدأ مع الناس اللي بتحكي مع السفارات“.

وأرفقت ديما تغريدتها بصورة تجمع حسن نصر الله مع الجنرال قاسم سليماني والمرشد الإيراني علي خامنئي، للتذكير بعلاقته مع جهات أجنبية، وهي التهمة التي يرمي به الآن بعض المتظاهرين ضد الحكومة.

قال نحنا جماعة سفارات . عنده مشكلة مبدأ مع الناس اللي بتحكي مع السفارات . pic.twitter.com/9ZJrFLl0Hs — Dima (@DimaSadek) October 25, 2019

وأضافت ديما ساخرة: ”حسن نصرالله خيفان الناس عالحواجر تحمل السلاح.. يقبر قلبي هو عندو مشكلة مبدأ مع اللي بيحمل سلاح خارج الدولة“.

حسن نصرالله خيفان الناس عالحواجر تحمل السلاح . يقبر قلبي هو عندو مشكلة مبدأ مع اللي بيحمل سلاح خارج الدولة . — Dima (@DimaSadek) October 25, 2019

وعلق حساب على تويتر باسم لبنان أولًا على تصريحات أمين عام حزب الله قائلًا: ”يا نصر الله هذا هو تماماً ما كنا نتوقع أن يصدر من فمك الملأن حقداً لبني شعبك وحباً وغراماً لسياساتٍ إيرانية جهنمية“.

وأضاف: ”كفى لسياستك التهويلية، كفى لخطابك الإرهابي، كفى لمحاولتك المستمرة بتهديد شعبك، كفى لمنطق الإرهاب الذي تستعمله داخل الأراضي اللبنانية . إرحل واتركنا بسلام“.

يا #نصرالله هذا هو تماماً ما كنا نتوقع أن يصدر من فمك الملأن حقداً لبني شعبك وحباً وغراماً لسياساتٍ إيرانية جهنمية. كفى لسياستك التهويلية، كفى لخطابك الإرهابي، كفى لمحاولتك المستمرة بتهديد شعبك، كفى لمنطق الإرهاب الذي تستعمله داخل الأراضي اللبنانية . إرحل واتركنا بسلام — Loubnan Awalan (@AwalanLoubnan) October 25, 2019