الجيش اللبناني يوقف 3 متظاهرين شرقي بيروت

أوقف الجيش اللبناني، الجمعة، 3 متظاهرين أثناء محاولة فتح طريق بالقوة شرقي بيروت، وفق إعلام محلي.

وذكرت قناة ”الجديد“ المحلية الخاصة، أن التوقيف جرى إثر اشتباك بين المتظاهرين وعناصر من الجيش كانوا يحاولون بالقوة فتح طريق في منطقة ”فرن الشباك“.

وفي أعقاب الاشتباك، ظهر في بث مباشر لقنوات محلية تغطي الأحداث في منطقة ”فرن الشباك“، سيدة تناشد عناصر الجيش المتمركزين في نقطة الاحتجاج بإطلاق سراح ابنها، الذي قالت إنه من بين الموقوفين.

وتتواصل في لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، تظاهرات تطالب بإقالة الحكومة وإسقاط النظام؛ على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، في حين بدأ متظاهرون يطلقون وصف ”الانتفاضة والثورة“ على تحركاتهم.