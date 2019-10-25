الجيش اللبناني يوضح فيديو تعدي عسكري على متظاهرة

علّق الجيش اللبناني، الجمعة، على مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، يظهر تعدي أحد منتسبيه على سيدة متظاهرة في منطقة فرن الشباك، بمحافظة جبل لبنان.
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فيديو متداول لعسكري لبناني يتهجم على سيدة.. والجيش اللبناني يوضح قصة المقطع . #إرم_نيوز #لبنان #الجيش_اللبناني #بيروت #لبنان_ينتفض #حقك_تتظاهر_والطريق_مفتوح #نصرالله #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #جندي #الجيش_اللبناني #عسكري #فيديو #لبنان_يثور #كلكن_يعني_كلكن #LebanonProtests #نبيه_بري #الحريري #lebanon #اصلاحات_تحت_الضغط #lebanonprotests
وقال الجيش، في بيان، إن ما صدر عن أحد عناصره جاء ”كردّة فعل على تعرّض زوجة العسكري وطفلهما لاعتداء، ورميها بالقهوة الساخنة في تحويطة فرن الشباك، أثناء محاولتها عبور الطريق المقطوعة سيرًا على الأقدام، بعد منعهم من المرور بالسيارة“.
جاء هذا بعدما تداولت مواقع التواصل فيديو العسكري، واتهامه بالتهجّم على السيدة التي كانت تشارك في تظاهرة بالمنطقة، على وقع توتر يسود أنحاء البلاد التي تشهد احتجاجات واسعة ضد الحكومة، تطالب بإصلاحات جوهرية تطال رؤوس النظام.
تداولت مواقع التواصل فيديو عن عسكري يتهجّم على سيدة.
للتوضيح فإنّ هذا التصرّف جاء كردّة فعل على تعرّض زوجة العسكري وطفلهما لاعتداء ورمي بالقهوة الساخنة في تحويطة فرن الشباك أثناء محاولتها عبور الطريق المقطوعة سيراً على الأقدام بعد منعهم من المرور بالسيارة.#الجيش_اللبناني
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 25, 2019