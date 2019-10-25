الجيش اللبناني يوضح فيديو تعدي عسكري على متظاهرة

علّق الجيش اللبناني، الجمعة، على مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، يظهر تعدي أحد منتسبيه على سيدة متظاهرة في منطقة فرن الشباك، بمحافظة جبل لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن ما صدر عن أحد عناصره جاء ”كردّة فعل على تعرّض زوجة العسكري وطفلهما لاعتداء، ورميها بالقهوة الساخنة في تحويطة فرن الشباك، أثناء محاولتها عبور الطريق المقطوعة سيرًا على الأقدام، بعد منعهم من المرور بالسيارة“.

جاء هذا بعدما تداولت مواقع التواصل فيديو العسكري، واتهامه بالتهجّم على السيدة التي كانت تشارك في تظاهرة بالمنطقة، على وقع توتر يسود أنحاء البلاد التي تشهد احتجاجات واسعة ضد الحكومة، تطالب بإصلاحات جوهرية تطال رؤوس النظام.