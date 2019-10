الجيش اللبناني يوضح فيديو تعدي عسكري على متظاهرة

View this post on Instagram

فيديو متداول لعسكري لبناني يتهجم على سيدة.. والجيش اللبناني يوضح قصة المقطع . #إرم_نيوز #لبنان #الجيش_اللبناني #بيروت #لبنان_ينتفض #حقك_تتظاهر_والطريق_مفتوح #نصرالله #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #جندي #الجيش_اللبناني #عسكري #فيديو #لبنان_يثور #كلكن_يعني_كلكن #LebanonProtests #نبيه_بري #الحريري #lebanon #اصلاحات_تحت_الضغط #lebanonprotests