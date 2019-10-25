مقتل متظاهر على مشارف المنطقة الخضراء ببغداد‎ 

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الجمعة، بمقتل متظاهر قرب جسر الجمهورية ببغداد، على مشارف المنطقة الخضراء المحصنة، بعدما أصيب بجراح في وقت سابق أثناء تفريق الأمن للمتظاهرين.

ونقلت قناة ”السومرية“ المحلية عن مصدر أمني أن المتظاهر أصيب بجروح في وقت سابق اليوم، عند جسر الجمهورية وسط بغداد.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاقة مبكرة للاحتجاجات الشعبية وسط رد قوي من قوات الأمن تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين قرب المنطقة الخضراء.

وأطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين قرب جسر الجمهورية وسط بغداد، إثر محاولة المتظاهرين إزالة الحاجز الأمني الأول (غير الإسمنتي) فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وبحسب مصدر طبي فإن مستشفيات بغداد استقبلت 68 جريحًا من المحتجين حتى الآن، أغلبهم اختناقًا؛ نتيجة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.