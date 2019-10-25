مظاهرات العراق.. سقوط جرحى في تفريق محتجين ببغداد (صور وفيديو)

أطلقت قوات الأمن العراقية، الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين، قرب ساحة التحرير، وذلك بعد محاولة ثانية لاقتحام المنطقة الخضراء، مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وقال وسائل إعلام محلية إن ”عددًا من المتظاهرين الغاضبين، توجهوا إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، لكنهم جوبهوا بالغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم ومنعهم من الوصول، إلى المنطقة التي تضم الرئاسات الثلاث والسفارات الكبرى، ومبنى الحكومة“.

وقال تلفزيون الشرقية المحلي، إن ”13 من المتظاهرين أصيبوا خلال تفريقهم منذ فجر اليوم“.

#عاجلنقل متظاهرين جرحى برصاص قوات من كرادة مريم‏‫⁦‪#Baghdad‬⁩ ⁦‪#Iraq‬⁩ ⁧‫#العراق_ينتفض‬⁩ ⁧‫#نازلين_٢٥تشرين‬⁩ ⁧‫#نازلين_٢٥_تشرين‬⁩ ‬‫⁧‫#نازل_اخد_حقي‬⁩‬ تم النشر بواسطة ‏عمر الجمال‏ في الخميس، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

وفي منطقة الكرادة وسط بغداد، سمعت أصوات الرصاص من منطقة الباب الشرقي، حسب ما ذكر شهود عيان وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، دون معرفة التفاصيل.

وبدأ مئات المحتجين بالتوافد خلال الليل وفي الساعات الأولى للصباح إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، استعدادًا لانطلاق تظاهرات كبرى ظهر اليوم الجمعة، فيما انتشرت القوات الأمنية، بكثرة قرب مداخل ومخارج المنطقة الخضراء، تحسبًا للطوارئ.

وهذه المحاولة، هي الثانية يقوم بها المحتجون للدخول إلى المنطقة الخضراء، إذ فرقت القوات العراقية، متظاهرين بالقوة، بعدما نجحوا في اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، ما أسفر عن إصابة أحدهم فجر اليوم.

وفي مختلف المحافظات العراقية، تظاهر مئات المواطنين، في النجف، والديوانية، وذي قار، مساء أمس، على أمل استئناف التظاهرات صباح اليوم، فيما جدد المئات تظاهراتهم في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وطالبوا بتغيير النظام والدستور وإجراء انتخابات مبكرة.

ولم يتمكن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من إقناع المحتجين، بحزمته الاصلاحية التي أطلقها فجر اليوم الجمعة، وتضمنت وعودًا بمكافحة الفساد، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وبحث إمكانية تغيير النظام إلى الرئاسي بدل البرلماني، فضلًا عن إجراء تعديلات وزارية الأسبوع المقبل.

وتطالب التظاهرات العراقية في المرتبة الأولى بإبعاد النفوذ الإيراني عن البلاد، واستقلال القرار العراقي عن الأجندات الخارجية، فضلًا عن تحسين الواقع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لملايين العاطلين، ومحاربة الفساد، واستعادة أموال البلاد من الخارج.

لكن آخرين يذهبون إلى أبعد من تلك المطالب، وينادون بتعديل قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، وتعديل الدستور، وتغيير النظام من البرلماني إلى الرئاسة.

واستعدت الحكومة العراقية لتظاهرات يوم الجمعة، واستنفرت قواها الأمنية، والوزارات المعنية، مثل الصحة، والنقل، وغيرها؛ لتأمين الاحتجاجات، ومنع اندلاع فوضى، أوتحرك نحو المنشآت العامة، وسط مخاوف من حدوث قلاقل تعرّض أمن البلد إلى خطر.