أمريكا: أي تصعيد عسكري في إدلب يشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، التزامها بضمان أمن واستقرار سوريا، محذرة من مغبة أي تصعيد عسكري في إدلب شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في إفادة قدمها المستشار الخاص بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايكل باركين، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت بشأن الوضع الإنساني في سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي: ”نراقب عن كثب ارتفاع عدد الغارات الجوية والقصف في محافظة إدلب مؤخرًا، والتي أصبحت على حافة أكبر كارثة إنسانية يقودها نظام بشار الأسد وحلفاؤه منذ بدء الصراع شمال غربي سوريا“.

وحذر من أن ”أي تصعيد عسكري في محافظة إدلب سيكون أمرًا متهورًا للغاية، وسيشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي“.

وأشار إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص من المدنيين نزحوا من المنطقة منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وتابع: ”تدعو الولايات المتحدة نظام الأسد وحلفاءه إلى وقف العمليات العسكرية في إدلب، والتمسك باتفاقية وقف إطلاق النار التركية الروسية الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2018“.