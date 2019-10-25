العراق.. الأمن يفرق بالقوة متظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ببغداد (فيديو)

فرقت القوات الأمنية العراقية، متظاهرين بالقوة، بعدما نجحوا في اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، ما أسفر عن إصابة أحدهم.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والمياه الحارة والرصاص الحي، لصد المتظاهرين، الذين تراجعوا إلى أمام مجلس النواب، قبل أن يتم إخراجهم إلى خارج المنطقة الخضراء.

وعاد أغلب المتظاهرين إلى ساحة التحرير، فيما لا يزال البعض متجمعين أمام مجلس النواب.

واستؤنفت التظاهرات المناهضة للحكومة مساء الخميس في العراق، في وقت أُطلِقت دعوات إلى خروج تظاهرات الجمعة.

وقال الملازم أول في شرطة بغداد سعيد الحميدي، في وقت سابق، إن ”قوات الأمن أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالكتل الكونكريتية كإجراء احترازي للحيلولة دون وصول المحتجين إليها“.

وتضم المنطقة الخضراء مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وتحولت على مر السنوات إلى رمز لانعزال الطبقة السياسية عن الشعب.

بغداد تفرح..

بغداد تتنفس.. ساحة التحرير للشعب والشوارع والسلحات الأخرى في البلاد للشعب

فرار الطبقة السياسية الحاكمة من (جحرهم) ”المنطقة الخضراء“ دليل على إنهم مجرد لصوص يخشون حساب الشعب #العراق_يتنفس

#العراق_يتحرر pic.twitter.com/jebumso7XF — عمر الجنابي (@omartvsd) October 24, 2019

لم يستطيعوا مسك أنفسهم ساعات قليلة حتى عادوا للقمع!!

إصابة متظاهر في بغداد قوات حماية المنطقة الخضراء تطلق الغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة تجاه المتظاهرين#العراق pic.twitter.com/P9CQyx6hJ1 — عمر الجنابي (@omartvsd) October 25, 2019