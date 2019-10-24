البطريرك الماروني في لبنان يدعو لحكومة إنقاذ ”حيادية ومصغّرة“

دعا البطريرك الماروني في لبنان مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الخميس، إلى حكومة مصغرة وحيادية، لـ“إنقاذ“ البلاد، وكسب ثقة المواطنين.

وطالب، في بيان، بـ“حكومة مصغرة حيادية كفؤة، تنقذ لبنان وتولّد الثقة لدى المواطنين، ورأى أن ”الحركة الشعبية ومطالبها المحقّة بدأت تعطي ثمارها“.

وأعلن الراعي تأييده لكلام الرئيس اللبناني ميشال عون، حول ”ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الأصول الدستورية المعمول بها“.

وقال: ”نبدي ارتياحنا لوعود عون للشعب اللبناني بمحاربة الفساد، وإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، واستعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة، ورفع السرّية المصرفية والحصانة عمن يتعاطى الشأن العام واللامركزية الإدارية“، مطالبًا بـ“تعاون المعنيين مع عون لتحقيق ذلك“.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، توجه الرئيس عون في خطابه للمتظاهرين المنتشرين في ساحات الاعتصام بمناطق لبنان كافة بالقول: إن ”النظام لا يتغيّر بالساحات“، وإنه مستعد للقاء ممثلين عنهم لتحديد مطالبهم.

وأشار عون، في خطابه، إلى ضرورة إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي، ملمحًا إلى تغييرات في التشكيلة الحكومية.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه اتصل بعون مُبديًا ترحيبه بالدعوة لإعادة النظر بالواقع الحكومي.

من جانبه، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة عبر ”تويتر“، إلى ”الإسراع في التعديل الحكومي، والدعوة لاحقًا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي“.

ويشهد لبنان تظاهرات احتجاجية حاشدة منذُ 17 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تطالب برحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة.