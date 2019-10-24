الحريري يرحب بدعوة عون وجنبلاط يدعو لتعجيل التعديل الحكومي

رحب سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، بإعادة النظر في الواقع الحكومي.

وقال الحريري من خلال تغريدة على ”تويتر“:“اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته لضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها“.

اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها. @LBpresidency — Saad Hariri (@saadhariri) October 24, 2019

من جهته، قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن أفضل حل لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية في البلاد هو الإسراع بتعديل حكومي كما اقترح الرئيس ميشال عون.

وكتب جنبلاط على ”تويتر“: ”بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي“.

بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما اننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي نجد ان أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا الى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي pic.twitter.com/oYRH3GeJTM — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 24, 2019

وأعرب عون، اليوم، خلال كلمة له عن استعداده للحوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، ملمحًا إلى أن فكرة التعديل الحكومي مطروحة على الطاولة.

ووعد عون في كلمة إلى الأمة نقلتها شاشات التلفزيون بالتصدي للفساد ممتثلًا لمطلب مئات الآلاف من المحتجين.

وخاطب عون المعتصمين في الشوارع قائلًا:“حاضر أن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم، ونستمع لمطالبكم وتحديد ما هي، وأنتم تسمعون منا مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي، وماذا يجب أن نعمل سويًا لكي نحقق أهدافكم دون أن نسبب الانهيار والفوضى، وأن نفتح حوارًا بناءً يوصل إلى نتيجة عملية تحديد الخيارات التي توصلنا إلى أفضل النتائج، فالحوار هو دائمًا هو الطريق الأفضل للإنقاذ، وأنا ناطركم“.

وتابع قائلًا:“كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، لكن المهم ألا تدافع عنه طائفته… فلنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب“.

وأضاف:“يجب أن تعرفوا أنه يوجد في مجلس النواب عدد من اقتراحات القوانين، وهناك اقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام قدمته أنا شخصيًا… واقتراح قانون عن استرداد الدولة للأموال المنهوبة، واقتراح عن رفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى الحاليين والسابقين… ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين“.

وقال عون خلال كلمته:“لأن الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعًا من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها“. ومضى قائلًا للمحتجين:“صرختكم لن تذهب سدى… اليوم من موقع مسؤوليتي كرئيس للجمهورية أؤكد لكم أن الورقة الإصلاحية التي عُملت ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان، وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وهذه كانت أول إنجاز لكم لأنكم ساعدتم بإزالة العراقيل من أمامها“.

وأضاف:“من موقعي سأكون الضمانة، وسأصارحكم بكل ما يحصل، وسأعمل كل جهدي لتحقيق الإصلاح“.