عباس يتكفل بإعادة بناء منزل ”أم ناصر“ في ”الأمعري“ برام الله

تكفلت السلطة الفلسطينية، بإعادة بناء منزل عائلة أبوحميد الذي يأوي السيدة الفلسطينية لطفية أبو حميد، ”أم ناصر“، بعدما هدمته إسرائيل فجر اليوم الخميس للمرة الخامسة.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، إنه بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتم بناء بيت عائلة أبو حميد الذي هدمته قوات الاحتلال من جديد.

بقرار من فخامة الرئيس سيتم بناء بيت عائلة ابو حميد الذي هدمته قوات الاحتلال من جديد. لن تكسرنا جرافات الاحتلال ولن نحني أمامه ولن نركع . ارادتنا اقوى من من دباباتهم وجرافاتهم. والنصر لنا. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 24, 2019

وهدم الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، للمرة الثانية خلال أقل من عام، منزل عائلة أبوحميد الفلسطينية بمخيم الأمعري قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد هدم منزل عائلة أبو حميد بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2018، بحجة تسبب أحد أبناء العائلة بمقتل جندي إسرائيلي.

وفي حينه تعهدت مؤسسات رسمية وأهلية بإعادة بناء المنزل الواقع في المنطقة المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل.

وتتهم إسرائيل أحد أفراد العائلة، وهو المعتقل إسلام أبو حميد، بإلقاء لوح رخامي على جندي خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم الأمعري، مطلع أيار/ مايو 2018، أدى إلى مقتله.

ولأم ناصر، 9 أبناء، 5 منهم معتقلون ومحكوم عليهم جميعًا بالسجن مدى الحياة، كما استشهد أحد أولادها، برصاص الجيش الإسرائيلي العام 1994.