بدء الانسحاب الكردي من مناطق قرب الحدود التركية في سوريا

قالت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، اليوم الخميس، إن القوات الكردية بدأت الانسحاب من مناطق في سوريا قرب الحدود التركية.

وقالت الوكالة، إن الانسحاب يتم بموجب اتفاق ”سوتشي“ بين الجانبين، الروسي والتركي، وفقًا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاق على انسحاب الأكراد من الحدود السورية مع تركيا لا ينطبق على السكان المدنيين.

وطلبت موسكو، الحليف المقرب من سوريا، من القوات الكردية السورية الانسحاب من المنطقة الحدودية، الأربعاء، في إطار اتفاق أبرم بين موسكو وأنقرة، يقضي بنشر قوات سورية وروسية في شمال شرق البلاد.

ونقلت الوكالة عن فيرشينين قوله: ”نشعر بالرضا لما نلاحظه من تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مدينة سوتشي، كل شيء يُنفذ“.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قالت، في وقت سابق اليوم، إن موسكو سترسل قوات إضافية قوامها 276 من الشرطة العسكرية، و33 وحدة من العتاد العسكري إلى سوريا، خلال أسبوع.

ونشرت موسكو بالفعل، بعضًا من قوات الشرطة العسكرية على الحدود التركية السورية، بموجب الاتفاق الذي أبرم، يوم الثلاثاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

من جهتها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية اليوم، قولها إنه ليس هناك جدول زمني محدد لوجود القوات التركية في المنطقة التي تجري فيها العمليات في سوريا.