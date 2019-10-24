خبير أمريكي يضع خطة لتطوير أقسام الطوارئ الفلسطينية

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مع أخصائي الطوارئ في جامعة ”أيوا“ الأمريكية هانس هاوس، آلية تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية.

وسلم هاوس خلال لقائه الكيلة، مساء الأربعاء، في مقر الوزارة برام الله، الكيلة تقريرًا عن وضع أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، حيث مكث في قسم الطوارئ بمستشفى الخليل الحكومي أسبوعًا كاملًا لرصد احتياجات هذه الأقسام والتعرف على حالتها.

وحاضر هاوس للكوادر الصحية العاملة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، حول أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة الأميركية.

من جهتها، أكدت الكيلة سعيها الدؤوب لتطوير جميع مراكز الوزارة، مشيرة إلى أن أقسام الطوارئ هي بوابة المستشفيات الحكومية، حيث من الضروري جداً تطويرها بالشكل المطلوب.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الشهر الماضي، إن 9 فرق طبية دولية متخصصة في مجالات متعددة تضم 25 أخصائيًّا وطبيبًا وممرضًا ستعمل خلال شهر سبتمبر الجاري في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن شهر سبتمبر شهد عمل فريق أسترالي متخصص بجراحة المناظير، إلى جانب وفد أمريكي متخصص بجراحة مفاصل الركبة باستخدام المناظير في مستشفى جنين الحكومي، إضافة إلى وفد فرنسي متخصص في جراحة الكف.

وحسب الوكالة، استقبل ”مجمع فلسطين الطبي“ برام الله وفدًا طبيًّا أمريكيًّا متخصصًا بجراحة عظام الأطفال، إضافة إلى وفد طبي نيوزيلندي متخصص في جراحة قلب الأطفال وسيعمل من الـ 21 من سبتمبر وحتى الـ 1 من نوفمبر المقبل.