إسرائيل تعتقل طفلًا ووالده في العيسوية بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، طفلًا ووالده من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن نايف مصطفى واعتقلته هو وطفله، رغم حالة الهلع التي أصابت الطفل، حسب وكالة ”وفا“.

وتتعرض بلدة العيسوية، إحدى بلدات القدس، لحملة اعتقالات مستمرة، وتنكيل يومية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في الإطار ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، فتى من بلدة بيت أمَّر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ“وفا“ بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن وحيد أبو مارية، بمنطقة خلة العين ببيت أمَّر، وحطمت باب المنزل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت نجله الفتى خطاب وحيد أبو مارية (17 عامًا).