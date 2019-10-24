للمرة الخامسة.. إسرائيل تهدم منزل أم ناصر في ”الأمعري“ (صور)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة أبو حميد في مخيم ”الأمعري“ برام الله، وأصابت أكثر من 11 مواطنًا بالأعيرة المعدنية والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ عن شهود عيان، قولهم إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجرًا، وانتشر الجنود في أزقته، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المنزل بعد أن أجبروا سكان المنازل المجاورة على إخلائها، قبل هدم المنزل المكون من طابقين.

وأضاف الشهود أن جنود الاحتلال عبثوا بمحتويات المنازل التي داهموها، وأن مواجهات اندلعت في المكان وفي حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، أطلق خلالها الجنود عشرات قنابل الصوت والغاز على المواطنين، كما اعتقلوا عددًا من الشبان لم يتم التعرف عليهم بعد.

وذكر المتطوع في الهلال الأحمر، يزيد عصام، أن جنود الاحتلال هددوا الطواقم الطبية إذا لم يغادروا المنطقة، وأعاقوا عملهم الطبي في إخلاء المصابين الذين عولجوا ميدانيًا.

وكانت عائلة أبو حميد، أعلنت في 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أن جيش الاحتلال أخبرهم بنيته هدم منزلهم مطلع الأسبوع المقبل، بحجة أنه أقيم على أراضٍ مصادرة، وأن الاحتلال يمنع البناء على أنقاض أي منزل يجري هدمه لمدة 5 سنوات.

وكانت أم ناصر أبو حميد قالت لــ ”وفا“، إن أحد ضباط الاحتلال اتصل بها هاتفيًا، وقرأ لها قرارًا يقضي بهدم منزل عائلتها الذي جرى هدمه نهاية العام الماضي بتفجيره.

وأضافت أن ضابط الاحتلال طلب منها الاعتراض خلال أسبوع ضد قرار الهدم، لكنها أكدت أن العائلة لن تقوم بالاعتراض أمام محاكم الاحتلال الصورية.

يشار إلى أن ”أم ناصر“ هي أم لخمسة أسرى محكومين بالسجن لعدة مؤبدات جميعًا، وهي أم لشهيد أيضًا، وقد هدم الاحتلال منزلها في السابق 4 مرات، كان آخرها في 15 ديسمبر من العام الماضي، حيث أمر الرئيس محمود عباس بإعادة بنائه.