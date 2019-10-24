العراق.. نجاة ناشط من محاولة اغتيال في محافظة ذي قار‎

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، إن ناشطًا مدنياً نجا من محاولة اغتيال قام بها مسلحون مجهولون ضده، في محافظة ذي قار، الواقعة جنوب البلاد.

وقال نقيب في الشرطة إن ”الناشط المدني يوسف الجابري تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في حي الزهراء (خنيطله) في قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ”المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم من داخل سيارة صفراء اللون على سيارة الجابري“.

ويأتي هذا الهجوم، قبل يوم واحد من تجدد التظاهرات الاحتجاجية التي تستعد لها محافظات وسط وجنوب البلاد بالإضافة الى العاصمة ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وانطلقت الاحتجاجات من بغداد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، واستمرت لمدة أسبوع، قتل خلالها وفقًا لاحصائيات رسمية 149 بينهم عناصر أمن وجرح الآلاف.

ولاحقًا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.