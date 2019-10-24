إسرائيل تجدد الاعتقال الإداري لأسير مضرب عن الطعام منذ 85 يومًا

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الاعتقال الإداري للأسير طارق قعدان المضرب عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي، رغم تدهور وضعه الصحي.

وقال معاوية شقيق الأسير قعدان، إن محكمة الاحتلال ثبتت الاعتقال الإداري لشقيقه طارق لمدة ستة أشهر، رغم إضرابه عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي وسط تدهور حالته الصحية، حسب وكالة ”وفا“.

يشار إلى أن الأسير قعدان، أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

في المقابل، علق الأسير أحمد غنام (42 عامًا) من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر مدة ”102 يوم“ على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، قرارًا يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الحالة الصحية للأسير غنام دخلت في مرحلة الخطر الشديد نتيجة الإضراب؛ ما استدعى نقله أخيرًا من عزله في معتقل ”نيتسان الرملة“، إلى مستشفى ”كابلان“ الإسرائيلي.

ولفت إلى أن خمسة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ (92) يومًا، إلى جانب الأسير طارق قعدان المضرب عن الطعام (85) يومًا، والأسير أحمد زهران منذ (32) يومًا، والأسير مصعب الهندي منذ (30) يومًا، والأسيرة هبه اللبدي منذ (30) يومًا.