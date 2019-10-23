مقتل 4 أشخاص بنزاع عشائري مسلح جنوب العراق

قُتل 4 عراقيين، وأصيب 7 آخرين، اليوم الأربعاء، خلال نزاع عشائري مسلح بمحافظة ميسان جنوب العراق، وفق مصدر أمني.

وقال الملازم أول في شرطة ميسان نجم الساعدي إن ”نزاعًا عشائريًا اندلع في قضاء الكحلاء شرق مدينة العمارة (عاصمة محافظة ميسان) بين قبيلتي البو غنام والمواجد، استخدمت فيه أسلحة متوسطة وخفيفة“.

وأوضح الساعدي أن“4 أشخاص من القبيلتين قُتلوا، وأصيب 7 بجراح مختلفة“، مشيرًا إلى أن ”قوات الأمن تدخلت وبدأت عملية واسعة لملاحقة المسلحين“.

ويشهد بعض المحافظات العراقية، خاصة الجنوبية تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة لأسباب بينها النزاع على ملكية أراضٍ، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف العشائرية بالكثير من الأسلحة في منازلهم.