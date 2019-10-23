مفتي لبنان يعلن تأييده لمطالب الاحتجاجات في البلاد

أعلن مفتي الديار في لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، الأربعاء، تأييد دار الفتوى واحتضانها لمطالب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوع.

وفي أول تعليق له على الاحتجاجات، قال دريان: إن ”دار الفتوى تؤيد وتحتضن المطالب الاجتماعية المحقة والشعارات الوطنية التي رفعها المواطنون في كل لبنان“، مشيرًا إلى أن ”دار الفتوى تواكب الانتفاضة الشعبية منذ انطلاقتها بكثير من الاهتمام والتفهم والتعاطف“.

ودعا مفتي لبنان المسؤولين إلى النظر بإيجابية تجاه مطالب الشعب الذي يعاني من أعباء التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية السيئة تسببت في ارتفاع مستويات البطالة وتراجع الدخل والخدمات الاجتماعية والصحية، ما تسبب بانفجار الاحتجاجات.

وقال دريان: إن ”ما زاد الأمر سوءًا هو ترافق هذا التدهور الخطير مع تعطل كل مشاريع الإصلاح والتطوير في البنية التحتية للاقتصاد اللبناني، ومع ارتفاع فاحش في الهدر والفساد وسوء الأمانة وعدم المحاسبة“.

وذكر أنّ ”دار الفتوى تعرب عن أملها في أن تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للإصلاح المنشود، وأن تكون تعبيرًا عن النية الصادقة بالالتزام بهذه الإصلاحات وتنفيذها بما يؤمن ثقة الشعب“، معتبرًا أن ”البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي استدراكه والتعاطي معه بكل جدية ومسؤولية وأمانة“.

ولليوم السابع على التوالي، يشهد لبنان احتجاجات بدأت رفضًا لزيادة ضرائب ضمن موازنة 2020، قبل أن يرتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة.

والإثنين، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة 2020 بدون ضرائب جديدة، ورغم تعهد الحكومة بإجراء إصلاحات إلا أن التظاهرات في البلاد لم تتوقف، ويصر المتظاهرون على رحيل رموز النظام السياسي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.