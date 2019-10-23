”القضاء العراقي“ يشكل هيئات للتحقيق ‏بحوادث قتل وقمع المحتجين

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء، أمرًا ”بتشكيل هيئات للتحقيق ‏بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد“‎.‎

وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي أنه ”استنادًا لأحكام المادة 35 / 3 من قانون التنظيم ‏القضائي، أصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى بيانًا بتشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة من ‏المحافظات العراقية التي حصلت فيها التظاهرات“.

وبيّن البيان ان ”الهيئة الواحدة تتكون من ثلاثة قضاة ‏تحقيق وعضو ادّعاء عام، يتولون التحقيق بخصوص حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين ‏والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام، وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية العليا ‏المحال من الحكومة“.

ودعا مجلس القضاء الأعلى العراقي ”المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ‏ووسائل الاعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن ‏فيها، وفي حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث فإنه يجب على المحاكم المسجل لديها ‏إيداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لإكمال التحقيق فيها“.‏

وتأتي خطوة القضاء العراقي، بعد يوم من إعلان الحكومة العراقية نتائج التحقيق، بشأن إحداث تظاهرات 1 أكتوبر، التي تم التشكيك بها ورفضها من أغلب القوى السياسية العراقية.

وقتل وأصيب نحو 7 آلاف شخص، خلال التظاهرات الشعبية، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، في العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، وذي قار، والديوانية، والنجف.