”القضاء العراقي“ يشكل هيئات للتحقيق ‏بحوادث قتل وقمع المحتجين

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان اليوم الأربعاء، أمرًا ”بتشكيل هيئات للتحقيق بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد“.
وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي أنه ”استنادًا لأحكام المادة 35 / 3 من قانون التنظيم القضائي، أصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى بيانًا بتشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة من المحافظات العراقية التي حصلت فيها التظاهرات“.
وبيّن البيان ان ”الهيئة الواحدة تتكون من ثلاثة قضاة تحقيق وعضو ادّعاء عام، يتولون التحقيق بخصوص حوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام، وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية العليا المحال من الحكومة“.
ودعا مجلس القضاء الأعلى العراقي ”المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ووسائل الاعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن فيها، وفي حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث فإنه يجب على المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لإكمال التحقيق فيها“.
وتأتي خطوة القضاء العراقي، بعد يوم من إعلان الحكومة العراقية نتائج التحقيق، بشأن إحداث تظاهرات 1 أكتوبر، التي تم التشكيك بها ورفضها من أغلب القوى السياسية العراقية.
وقتل وأصيب نحو 7 آلاف شخص، خلال التظاهرات الشعبية، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، في العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، وذي قار، والديوانية، والنجف.