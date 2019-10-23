الجيش اللبناني للمتظاهرين: نقف إلى جانبكم بعيدًا عن إقفال الطرق‎

قال الجيش اللبناني، إنه يقف بجانب المتظاهرين في مطالبهم المحقة، مشددًا على التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدًا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين.

كما حذّر الجيش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على ”تويتر“ الأربعاء، من استغلال المتظاهرين ”للقيام بأعمال شغب“، وتوجه للمتظاهرين قائلًا ”الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدًا عن إقفال الطرق، والتضييق على المواطنين“.

وأضاف، ”نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها“، محذرًا من استغلال المتظاهرين ”للقيام بأعمال شغب“، مبينًا أن ”جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي، وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم“.

وشهدت ساحات الاحتجاجات في لبنان اليوم الأربعاء، مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الجيش كانت تعمل على فتح الطرقات المغلقة، حيث شهدت مناطق ”نهر الموت“ و“ذوق مصبح“ و“جل الديب“ شمال بيروت، مواجهات بين الجانبين استمرت نحو ساعة، قبل أن تتراجع قوى الأمن ويواصل المتظاهرون قطع الطريق السريع.

ويطالب المحتجون الذين أعلنوا الإضراب العام في البلاد، برحيل كل رموز النظام الحالي، واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.