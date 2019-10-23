اشتباكات بين الجيش اللبناني ومحتجين إثر محاولة فتح طرق بالقوة ‎(فيديو)

اندلعت، اليوم الأربعاء، اشتباكات بين الجيش اللبناني ومحتجين، إثر محاولة فتح طرقات مقطوعة في عدد من المناطق بالعاصمة بيروت وصيدا جنوب البلاد، وفق إعلام محلي.

وتأتي هذه الخطوات الأمنية في وقت لا يزال فيه المتظاهرون يتوافدون إلى منطقة رياض الصلح وسط بيروت، في إطار احتجاجات تدخل يومها السابع للمطالبة برحيل الحكومة.

وتقول وسائل إعلام محلية إن الجيش اللبناني استخدم الأربعاء، القوة لفتح الطرقات المقطوعة في عدد من المناطق اللبنانية، بينها منطقة نهر الكلب وذوق مصبح وجل الديب شمال بيروت.

وفي الأثناء، تشهد منطقة ذوق مصبح توترات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين بعد افتراشهم الطريق بأجسادهم، مصرين على تحركاتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم.

وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، عن سقوط جريحين في تدافع بين قوات المغاوير التابعة للجيش والمعتصمين في منطقة جل الديب شمال بيروت.

وأضافت أن حالة غضب عارمة سادت بين صفوف المحتجين، خصوصًا بعد أن طلب الجيش من وسائل الإعلام وقف البث المباشر وعدم تصوير الاشتباكات مع المتظاهرين في نهر الكلب.

ووفق الوكالة نفسها، وقعت صباح اليوم مناوشات بين المتظاهرين والجيش اللبناني على الطريق البحرية لمدينة صيدا الجنوبية، بالقرب من الملعب البلدي، بعد محاولة الجيش فتح الطريق، ما أدى إلى وقوع جريحين.

وأوقف الجيش اللبناني مواطنًا في منطقة نهر الكلب حاول عرقلة العمل لإعادة فتح الطريق.

ولا تزال أعداد المعتصمين في صور الجنوبية تقتصر على عدد ممن قضوا ليلتهم في خيمتين نصبتا في المكان، في وقت كان شبان يقطعون منذ الصباح عددًا من الطرقات، فيما عمد الجيش إلى إعادة فتحها.

وانتشر الجيش والقوى الأمنية بكثافة حول مبنى مصرف لبنان في مدينة صور الجنوبية، بعد الحديث عن نية المحتجين التظاهر أمام المصرف.

وبدأ الناس بالنزول بأعداد كبيرة إلى أماكن التجمع منعًا لمحاولة قمع التحركات الميدانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكرت الوكالة الرسمية أيضًا أن رئيس حزب الكتائب اللبناني، النائب سامي الجميل، افترش الأرض مع المعتصمين في جل الديب شمال بيروت، رفضًا لفتح طريق الأوتوستراد بعد تدافع مع الجيش.