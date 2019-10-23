أنباء عن وجود قاسم سليماني في بيروت موفدًا من مجلس الأمن القومي الإيراني ”بصلاحيات استثنائية“

قال رئيس حركة التغيير في لبنان، إيلي محفوض، إن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وصل إلى بيروت.

وتساءل محفوض في تغريدة على تويتر، صباح اليوم الأربعاء، عممها أيضًا حزب القوات اللبنانية، إن كان ”لوصول سليماني علاقة بكلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بخصوص منع سقوط الحكومة التي يتمسك بها ”حزب الله المحاصر ليس بالعقوبات الدولية فحسب، وإنما من الشعب اللبناني المنتفض والثائر“.

ولم يصدر عن أي جهة رسمية، لبنانية أو إيرانية، ما يؤكد أو ينفي تقارير وصول سليماني إلى بيروت.

موفد من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟

وكانت مواقع لبنانية عممت اليوم ما نشرته صحيفة الجريدة الكويتية، من أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعًا طارئًا في طهران بشأن لبنان فور اندلاع الاحتجاجات فيه، بمشاركة مندوبين من وزارة الخارجية والحرس الثوري وممثلين عن حزب الله.

وجاء في التقرير أن المجتمعين اتفقوا على أن يتم الإيعاز لحلفاء طهرن اللبنانيين بعدم المشاركة في هذه التظاهرات والتعامل معها بهدوء والاكتفاء بمراقبة الأوضاع.

لكن يوم السبت الماضي كان دارماتيكيًا لناحية تغير النظرة الإيرانية للاحتجاجات، ووصفها بأنها مخطط دولي لإسقاط العهد والحكومة. وأشار التقرير إلى أنه على ضوء هذا الاجتماع اُتّخذ قرار بإيفاد قائد ”فيلق القدس“ اللواء قاسم سليماني إلى بيروت بصلاحيات استثنائية.

دور سليماني في حرب لبنان 2006

يشار إلى أن سليماني كان قد عرض في التلفزيون الرسمي الإيراني مطلع الشهر الحالي دوره في لبنان خلال حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

يومها قدم التلفزيون المقابلة على أنها الأولى للجنرال سليماني، المكلف بالعمليات الخارجية خصوصًا في سوريا والعراق، لحساب الحرس الثوري الإيراني.

وشرح سليماني خلال المقابلة التي استمرت 90 دقيقة، كيف انتقل إلى لبنان للوقوف إلى جانب ”حزب الله“ طيلة هذه الحرب التي استمرت 34 يومًا.