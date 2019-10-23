ببندقية صيد.. لبناني يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة (فيديو)

نجح مواطن لبناني اليوم الأربعاء في إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب البلاد، عبر بندقية صيد، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ووصفت الوكالة الطائرة المسيرة بأنها ”معادية“ دون تحديد هويتها، وحددت مكان إسقاطها فوق ”بوابة فاطمة – كفركلا“، في الجنوب اللبناني.

ووثق المواطن اللبناني الذي أسقط الطائرة المسيرة الواقعة في مقطع فيديو، حيث يُسمع صوته، وهو يقول: ”.. صيادة جنوب لبنان.. ابعثولهم إذا الجيش نائم نحن مش نايمين“، فيما يمكن سماع طلقات نارية بشكل واضح.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة دون طيار تابعة له، جنوب لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش افيخاي أدرعي، في بيان، إن الطائرة سقطت ”في الجانب اللبناني أثناء قيامها بأعمال روتينية لتأمين الحدود“، لكنه لم يوضح أسباب السقوط.

وسبق للجيش أن أعلن بضع مرات خلال الأشهر الماضية، سقوط طائرات إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان وسوريا.