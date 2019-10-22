جامعة قطرية تبتكر برنامجًا لكشف الأخبار المزيفة

أعلنت جامعة ”حمد بن خليفة“ القطرية عن ابتكارها برنامجًا إلكترونيًا لتقييم محتوى أهم وسائل الإعلام، بهدف ”الحماية من الأخبار المزيفة والدعاية“.

ونقل موقع ”روسيا اليوم“ عن وكالة ”نوفوستي“ الروسية، أنّ البرنامج الإلكتروني، الذي أنشأته الجامعة، يهدف لتحليل الأخبار في وسائل الإعلام العربية والإنجليزية، وفق كبير علماء معهد قطر لأبحاث الكمبيوتر بالجامعة بريسلاف ناكوف.

وأشار ناكوف إلى أنّ المعهد أجرى تجارب على وسائل إعلام ناطقة بلغات أخرى، لافتًا إلى أن خوارزمية (الغوريتم) البرنامج لا ترتبط كثيرًا بلغات محددة.

ويعتمد البرنامج في تحليل المواد الإخبارية على عدد من المواصفات، تعتمد على الكلمات المستخدمة وسياقاتها، وما إذا كان النص يعتمد أسلوبًا عاطفيًا، أو أسلوبًا ذاتيًا، وما إذا كان النص يحتوي على تناقض في محتواه، أو محاولات فرض رأي.

كما يحلل البرنامج مدى ارتباط عنوان الخبر بالنص، وتحديد المواضيع التي تناقش في وسائل الإعلام وردة فعل المتابعين لها، وما إذا كانت تعتمد كمرجع يعتمده الناس لدعم مواقفهم.