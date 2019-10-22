لجنة حكومية عراقية: 157 قتيلًا في التظاهرات والأمن استخدم القوة المفرطة

ذكرت لجنة حكومية عراقية مكلَّفة بالتحقيق في أحداث العنف، خلال احتجاجات العراق، أن 157 شخصًا، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية لفض موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن تقرير اللجنة الرسمي، أنه تم التحقق من مقتل 149 مدنيًّا وثمانية من قوات الأمن.

وجاء في التقرير، أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى بوسط بغداد.

وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة على قواتهم، وأوصى بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين كبار آخرين.