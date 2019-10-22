الفساد وإيران.. عاملان مشتركان في تظاهرات العراق ولبنان

أكدت جهات سياسية عراقية، اليوم الثلاثاء، أن هناك عاملين مشتركين في تظاهرات العراق ولبنان، وهما إيران والفساد المستشري في مؤسسات الدولة بالبلدين.

وقال زعيم ”حزب المواطنة“ العراقي المعارض، غيث التميمي لـ ”إرم نيوز“، إن ”العامل المشترك بين تظاهرات العراق ولبنان، هو التدخل الإيراني السافر بشأن هاتين الدولتين، والفساد المستشري في مؤسسات تلك الدولتين بسبب هذا التدخل“.

وأوضح التميمي أن ”أي دولة تشهد تدخلاً إيرانيًا، تجد فيها الفساد بشكل كبير، وذلك لأن إيران تعيش على فساد القوى السياسية في تلك البلدان، فهي تمول نفسها وأعمالها وميلشياتها بأموال تلك الشعوب“.

وأكد أن ”الشعبين العراقي واللبناني، يعانون من الفساد والمحاصصة، وهذا المعاناة، توجد أينما يوجد التدخل الإيراني، وهو أمر واضح للجميع“.

وأكد السياسي العراقي البارز، انتفاض قنبر أيضًا، أن عامل التظاهرات في العراق ولبنان واحد، وهو: إيران والفساد.

وقال قنبر لـ ”إرم نيوز“: إن ”جميع البلدان التي تشهد تدخلاً إيرانيًا مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان، تجد فيها فسادًا ودمارًا وإرهابًا، فهذا التدخل هو العامل الأساسي لوجود الأعمال ترفضها الشعوب العربية، لكن بسبب التدخل الإيراني والهيمنة والتأثير على قرارات البلدان، تجد هناك فسادًا ومحاصصة، وغيرها من الأمور التي يرفضها المواطن“.

وأضاف أن ”تظاهرات العراق ولبنان، شكلت ضربة كبيرة للتدخلات الإيرانية في المنطقة، وأثبتت أن الشعوب لا يمكن أن تعمل وفق أجندات خارجية، ولهذا تسعى إيران من أجل إفشال تلك التظاهرات، وخير دليل على ذلك قتلها المواطنين العراقيين الذين شاركوا بالمظاهرات من خلال ميليشياتها المسلحة هناك“.

وكان تقرير إخباري في صحيفة ”كيهان. لندن“، قد سلط الضوء في وقت سابق، على المظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق ولبنان، والتي خرج فيها المواطنون احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد، حيث أعرب المحتجون في العراق ولبنان عن إدانتهم للنفوذ السياسي للنظام الإيراني في بلديهما، الأمر الذي يُهدد انهيار رموز وقواعد طهران فيهما.