الأسد في خطوط الجبهة الأمامية بإدلب: أردوغان لص سرق القمح والنفط (صور)

زار الرئيس السوري بشار الأسد خطوط الجبهة الأمامية في بلدة الهبيط بمحافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلنت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

ووصف الأسد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ“اللص“ الذي سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض، منوهًا إلى أن ”كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض“.

وحسب ما ورد في صفحة ”حمص الآن“ على ”فيسبوك“، قال ”كنا وما زلنا نقول إن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا“، مؤكدًا على أنه ”عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، لكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك وخاصة بالسنوات الأولى للحرب قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن، لكن لا حياة لمن تنادي وحاليًا انتقل رهانهم إلى الأمريكي“.

وأضاف أنه ”بعد كل العنتريات التي سمعناها على مدى سنوات من البعض، بأنهم سيقاتلون وسيدافعون إلا أن ما رأيناه مؤخرا هو أن التركي يحتل مناطق كبيرة، كان المفروض أنها تحت سيطرتهم خلال أيام كما خطط له الأمريكي“.

وأوضح الأسد أن ”أول عمل قمنا به عند بدء العدوان في الشمال هو التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض، وقلنا نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم وهو ليس قرارا سياسيا بل واجب دستوري ووطني، وإن لم نقم بذلك لا نكون نستحق الوطن“.

وتُعدّ هذه أول زيارة للأسد، منذ اندلاع النزاع قبل 8 سنوات، إلى إدلب التي تخضع ومحيطها لوقف إطلاق نار أعلنته موسكو، الداعمة لدمشق، منذ نهاية شهر آب/أغسطس، بعد أشهر من عملية عسكرية واسعة ضد المنطقة التي تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها.