بيان الانتفاضة اللبنانية الأول يتمسك برحيل الحكومة .. و تحرك ميداني لعناصر أمل وحزب الله

دخلت الاحتجاجات في لبنان، اليوم الثلاثاء، يومها السادس على وقع تساؤلات سُمعت في بيروت عما إذا كان ”البلد دخل حالة الفوضى أم أنه على وشك“.

يوم أمس انتهى بإعلان ”البيان الأول للانتفاضة“ الذي تمسك فيه المتظاهرون برحيل حكومة الرئيس سعد الحريري، ورفضهم حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون.

وكان الحريري قال للمتظاهرين إن الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية التي أعُلنت قد لا تلبي مطالبهم إلا أنها خطوة أولى.

وخاطب الذين رفضوا ورقته الإصلاحية بـ ”أنتم البوصلة وانتم الذين حركتم مجلس الوزراء ليصل لهذه القرارات“.

الجديد الثاني الذي ظهر أمس بعد أن تبلورت قيادة للانتفاضة نشرت بيانها الأول، هو أن حركة أمل وحزب الله بدأوا ببث دعاية مضادة تتهم جهات خارجية بدعم الانتفاضة التي وصفوها بأنها مشبوهة. وظهرت في بعض الشوارع حركات استعراضية لبعض الشباب الذين وصفوا بأنهم من أمل وحزب الله وهو ما نفاه التنظيمان، كما سُجّلت في بعض مدن الجنوب صدامات بين المنتفضين وبين مؤيدي حزب الله وحركة أمل.

”البيان الأول للانتفاضة“ والذي جعل استقالة الحكومة مطلبه الأول، متبوعاً بانتخابات نيابية مبكرة بقانون انتخابي لا طائفي تقدمه المعارضة الوطنية المنبثقة من الشارع، أنهى المرحلة الأولى من حراك الشارع وأعطى للمرحلة الثانية عناوينها الرئيسة ومنها ”لنتوحد خلف هذه المطالب الآن ولنختلف لاحقاً“.