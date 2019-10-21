الرئيس العراقي يدعو لحل الأزمة السورية بعيدًا عن التدخلات الخارجية

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، على ضرورة حل الأزمة السورية بعيدًا عن التدخلات الخارجية والعمليات العسكرية، والسعي لتقديم المساعدة والدعم العاجل للاجئين والنازحين بسبب التوغل التركي شمال سوريا.

جاء ذلك، خلال استقباله رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ، في قصر السلام في العاصمة العراقية بغداد.

وقال صالح خلال لقائه سولبرغ، وفق بيان لرئاسة الجمهورية العراقية إن ”العراق يتطلع إلى العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات، وتجنب التصعيد المتزايد الذي يقوض فرص السلام إقليميًا ودوليًا“.

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية العراقية أنه ”جرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، فضلًا عن استعراض الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب“.

وكانت رئيسة وزراء مملكة النرويج ايرنا سولبيرغ، وصلت اليوم الإثنين إلى العاصمة العراقية بغداد، وهي الزيارة الأولى لها إلى العراق.