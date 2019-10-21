أمريكا تبحث إبقاء بعض قواتها قرب حقول النفط بشمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإثنين، إن جيش بلده يبحث إبقاء بعض قواته في أجزاء من شمال شرق سوريا، قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف إسبر للصحفيين، خلال رحلة إلى أفغانستان، بينما يجري سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، أن ”بعض القوات ما زالت تتعاون مع قوات شريكة قرب حقول النفط، وأن المناقشات جارية بشأن إبقاء بعض القوات هناك“.

وأوضح أن هذا القرار ”ضروري لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش أو جهات أخرى على النفط“.

وأشار إلى أنه ”لم يقدم هذا الاقتراح بعد، لكن مهمة وزارة الدفاع هي بحث كافة الخيارات“.