برلين: الهجوم التركي على شمال سوريا ينتهك القانون الدولي

المصدر: أ ف ب

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأحد أنّ الهجوم التركي على الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا ينتهك القانون الدولي.

وقال ماس عبر قناة ”زد دي أف“ التلفزيونية ”لا نعتقد أن شنّ هجوم على وحدات كردية أو ميليشيا كردية أمرٌ مشروعٌ في نظر القانون الدولي“.

وأضاف ”إذا لم يكن هناك أساس قانوني لمثل هكذا غزو، فلا يمكنه أن يكون متوافقًا مع القانون الدولي“.

وقال ماس ”سنفعل كلّ ما في وسعنا لضمان استمرار وقف إطلاق النار هذا لمدة تزيد عن خمسة أيام ووضع حدّ للغزو“.

وكانت برلين أعلنت في أعقاب الهجوم التركي على الأكراد وقف تسليم تركيا أسلحة يمكن أن تستخدم في الهجوم.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا 242,8 مليون يورو، ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية (770,8 مليون يورو).