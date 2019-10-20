”قوى التغيير“ تعلن إصابة 27 طالبًا خلال اشتباكات مع موالين لـ“حزب البشير“

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، عن إصابة 27 طالبًا بجامعة الزعيم الأزهري في الخرطوم بحري، إثر هجوم بالأسلحة النارية والبيضاء من قِبل ميليشيات مسلحة تتبع لحزب المؤتمر الوطني ”حزب البشير“.

وبدأت الجامعات السودانية، فتح أبوابها تدريجيًا منذ الأسبوع الماضي، بعد إغلاق اقترب من العام بسبب اندلاع احتجاجات الثورة السودانية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووقعت الأحداث في الجامعة في أول أيام استئناف الدراسة فيها بعد توقف دام 8 أشهر.

وقال عضو لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان خلال مؤتمر صحفي بدار الحزب الشيوعي السوداني، إن لجنة المقاومة ببحري“أخطرت الشرطة السودانية، السبت الماضي، أن مجموعات مسلحة تتبع للنظام البائد تخطط للهجوم على الطلاب بجامعة الأزهري، اليوم الأحد“، مشيرًا إلى أن ”الشرطة لم تتعامل مع المعلومات بجدية“.

وفيما تدخلت الشرطة السودانية لاحتواء أحداث العنف في الجامعة دعا عثمان وزير الداخلية لمحاسبة الأشخاص المتورطين في التباطؤ وعدم التعامل مع الأحداث بجدية لتلافي ما حدث.

وقال إن المجموعات المسلحة استخدمت السلاح و“السواطير“ والغاز المسيل للدموع في مواجهة الطلاب.

وأسفرت المواجهات عن وقوع إصابات بين الطلاب، قبل تدخل قوة من الشرطة، استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات الطلاب، إثر اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة البيضاء من قِبل مجموعة تنتمي للتنظيم الطلابي لحزب الرئيس المخلوع، بحسب إفادات طلاب وشهود عيان.

وطالب القيادي بقوى الحرية والتغيير، بـ“التحقيق بشأن مصدر حصول المجموعات على الغاز المسيل للدموع“، لافتًا إلى أن ”المصابين يتلقون الرعاية الصحية بمستشفييْ بحري والدولي“.

وحمّل طلاب ناشطون الحكومة مسؤولية الأحداث الدامية، مطالبين بضرورة تطبيق القانون ومكافحة من أسموهم بـ ”كتائب النظام البائد“ التي تسعى لزعزعة الأوضاع وعدم الاستقرار في الجامعات السودانية.