تركيا تعلن أنها ستبحث مع روسيا إخراج المسلحين الأكراد من منبج وكوباني

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، أن بلاده ستناقش مع روسيا إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية من مدينتي منبج وكوباني بشمال سوريا خلال محادثات في سوتشي هذا الأسبوع.

وقال أوغلو، خلال مقابلة مع محطة ”كانال7″، إن ”تركيا تتوقع إخراج وحدات حماية الشعب من المناطق التي انتشرت فيها القوات الحكومية السورية المدعومة من موسكو في شمال سوريا“.

وأضاف: ”تركيا لا تريد أن ترى أي مسلح كردي بالمنطقة الآمنة في سوريا بعد الهدنة“.

واتفقت واشنطن وأنقرة يوم الخميس على وقف الهجوم التركي في شمال شرق سوريا خمسة أيام لإتاحة الفرصة أمام وحدات حماية الشعب الكردية للانسحاب من ”منطقة آمنة“ مزمعة.

وسيسافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي الثلاثاء لإجراء محادثات طارئة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.