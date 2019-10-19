وزير لبناني: تخفيض رواتب رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب 50%

شف وزير السياحة اللبناني، أواديس كيدانيان، عن خطة الحكومة اللبنانية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن اللبناني، برفع الإجراءات التقشفية التي فرضتها عليهم من ضرائب وخلافه.

وقال كيدانيان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”على مسؤوليتي“، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن مقترح الحكومة سيتضمن تخفيضات على رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والوزراء، والنواب، والموظفين، ما يعطي اكتفاءً معينًا للشعب اللبناني، وتلك التخفيضات تصل إلى 50%“.

وتوقع وزير السياحة اللبناني، أن يرضي هذا المقترح الشعب اللبناني الثائر، حيث إنه لم يعد يتحمل التجاوزات والضغط والوضع الاقتصادي السيء، مشيراً إلى أن المطلوب من الحكومة سوف تفعله بمقترحها المقرر تقديمه.

وأضاف كيدانيان أنه تحمل الطبقة المكلفة بتسيير أمور الشعب اللبناني هذا العبء، متنميًا أن يرضي هذا الإجراء المتوقع إقراره في مجلس الوزراء مطالب الشعب اللبناني.

جدير بالذكر أن الشارع اللبناني يشهد احتجاجات في مناطقه كافة على فرض ضرائب جديدة، وعلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد.

كما أقدم المتظاهرون على نصب خيم في بيروت ومناطق أخرى بهدف البقاء في أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة وفق قولهم، ووقعت مواجهات مع القوى الأمنية قرب السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح.