وزير دفاع البشير يكشف تفاصيل مثيرة أمام محكمة المخلوع

استجوبت محكمة مختصة بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، اليوم السبت، كاتم أسراره وزير الدفاع الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين، الذي مثل أمام المحكمة كشاهد دفاع عن البشير، الذي يواجه تهمًا تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الاجنبي بطرق غير قانونية.

حساب خاص

وكشف عبدالرحيم، في أقواله أمام المحكمة، عن وجود حساب خاص برئاسة الجمهورية يتبع للبشير شخصيًا يتصرف منه خارج القنوات الرسمية ولا يخضع للمراجعة من قبل المراجع العام.

وأفاد حسين في الجلسة بأنّ ”الرئيس يتصرف في بعض الأموال خارج القنوات الرسمية، وأن هناك حسابان لرئاسة الجمهورية أحدهما تتم مراجعته سنويًا عبر المراجع العام وآخر لم يخضع للمراجعة، ويتم التعامل فيه وفق الإجراءات من منصرفات ومدخلات ايصالات مالية“.

واستأنفت المحكمة جلساتها بعد توقف استمر لأسبوعين، بسماع عبدالرحيم محمد حسين، الذي يقبع في سجن كوبر منذ الاطاحة بالبشير في أبريل/ نيسان الماضي وجيئ به اليوم كشاهد دفاع.

مكتب سري

وقال حسين، وهو أقرب رجال البشير إليه، إنّه ”من قام باقتراح وإنشاء مكتب ملحق ببيت الضيافة نسبة لكثرة الأعمال الرئاسية لرئيس الجمهورية“. مذكرًا أنّ ”المكتب يبعد نحو 150 مترًا من السكن الرئاسي، وأن المكتب يتم فيه اتخاذ بعض القرارات الرئاسية واستقبال الوزاء والوفود“.

وأشار إلى أنّ ”الحصار الأمريكي فرض عليهم التعامل نقدًا، وأنهم كانوا يدفعون رواتب الدبلوماسيين عبر الحقيبة الدبلوماسة“، مضيفًا أنّه ”علم بالمبلغ موضوع البلاغ الذي ضبط في حوزة البشير من الرئيس نفسه“.

شهادة مجروحة

وطالبت هيئة الاتهام باستبعاد شهادة عبدالرحيم محمد حسين لما اسمته بـ(الولاء) للرئيس المخلوع عمر البشير، إلا أن قاضي المحكمة أرجأ البت في الطلب إلى حين وزن البينات في المرحلة المقبلة من المحاكمة.

وتقدمت هيئة الدفاع عن البشير، بطلب إلى المحكمة بإرجاء جلسات المحاكمة إلى الخميس المقبل، لحين البت في طلب مراجعة ملفات القضية بطرف محكمة الاستئناف، إلا ان القاضي رفض الطلب وأمر بمواصلة الجلسة وسماع شهود الدفاع حيث جاء الدفاع بشاهد من سجن كوبر وهو ”عبد الرحيم محمد حسين“.

وأفاد عبد الرحيم، أنه على علمٍ بأموال البشير، لكنه لا يعلم أوجه صرف المبلغ، موضحًا أنه ”من واقع عمله كوزير دفاع يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطًا بالأمن القومي“.

طلب السرية

واشترط عبدالرحيم إغلاق الجلسات وأنه على استعداد للإدلاء بالمزيد من المعلومات حال كانت الجلسات مغلقة.

وطالب المحكمة بأن تكون الجلسة سرية ليكشف ما كان يقوم به البشير، وقال إنّه ”يعلم الكثير من الأعمال التي قام بها الرئيس، وأنه حال أدلى بالمعلومات سيضر بالأمن القومي“.

وقال: ”إذا سمحت المحكمة بإخلاء القاعة أو تكون المحاكمة سرية سيكشف كل التفاصيل“، مضيفًا: ”الرئيس مسؤول عن الأمن القومي لذلك كان تجاوزه في الأموال روتينيًا وتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة للحفاظ على الأمن“.

حماية الشاهد

وأوقفت المحكمة الشاهد من الأدلاء بأيّ معلومة تمس الأمن القومي، وطلبت من الدفاع إنّ ”تحمي الشاهد وإنه حال أدلى بمعلومات تضر الأمن القومي وأدانته فسوف توقفه“.

وتقلد حسين المعتقل حاليًا مع عدد من رموز النظام السابق في سجن كوبر بالخرطوم بحري، مختلف المواقع في عهد البشير؛ أبرزها منصبي وزير الدفاع والداخلية، ووالي ولاية الخرطوم، ومستشارًا للبشير، بجانب رئيس جهاز الاستثمار.

ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير، تهمًا تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والتعامل به والثراء الحرام والمشبوه بعد أن ضبطت في حوزته مبالغ مالية ضخمة بعملات أجنبية مختلفة ومحلية تقدر بنحو 113 مليون دولار.