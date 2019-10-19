الأردن يوضح حقيقة تسلل أشخاص إلى إسرائيل عبر حدوده 

قالت السلطات الأردنية، اليوم السبت، إن سبعة أشخاص تسللوا إلى إسرائيل عبر الحدود مع المملكة، وتم اعتقالهم على الطرف الآخر، نافيةً أن يكون من بينهم مواطنون.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إحباط عملية تسلل من الأردن صباحًا، واعتقال عدد من المتسللين، دون الكشف عن جنسياتهم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، في بيان اطلعت ”إرم نيوز“ على نسخة منه: ”إن 7 أجانب تسللوا فجر اليوم عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل؛ بهدف البحث عن عمل وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليهم“.

ونفى القضاة أن يكون أي من المتسللين يحمل الجنسية الأردنية، دون إعطاء أي تفاصيل حول جنسيات المتسللين.

وأوضح المسؤول الأردني أن الجهات الرسمية المعنية ”تتابع هذا الأمر منذ وقوعه؛ للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته“.