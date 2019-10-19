التيار الصدري يحول ”أربعينية الحسين“ إلى تظاهرة ضد الفساد (صور وفيديو)

حول أنصار التيار الصدري في العراق، زيارة أربعينية الإمام الحسين، إلى تظاهرة ضد الفساد وأمريكا وإسرائيل.

وقالت مصادر محلية، لـ“إرم نيوز“، إن ”الآلاف من أنصار التيار الصدري، شاركوا بزيارة الأربعينية، على شكل تظاهرة ضد الفساد وضد أمريكا وإسرائيل، مرتدين الأكفان ورافعين العلم العراقي“.

وبينت المصادر أن ”خطوة التيار الصدري، جاءت وفق توجيه لهم من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر، كرسالة رفض للفساد والفاسدين، ودعمًا للاحتجاجات الشعبية، التي خرجت من أجل هذا الهدف“.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، إلى تحويل مناسبة أربعينية الحسين في كربلاء إلى تظاهرة، بعد أيام من انطلاق الاحتجاجات الشعبية، التي سقط خلالها أكثر من (7500)، بين قتيل وجريح، كما طالب الصدر باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“: ”أيها العراقيون السائرون إلى قبلة الثوار الأحرار، سيروا بحشود مليونية منظمة وعين الله هي من ترعاكم، سيروا يا شعب العراق، سيروا يا جيش الإمام، سيروا يا أباة الفساد“.

وأَضاف: ”سيروا لابسين أكفانكم ورافعين راية عراقكم هاتفين يوم الأربعين في عاصمة الإصلاح الحسيني كربلاء بصوت واحد كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا يا فاسد، اختموها بهتاف بغداد حرة حرة يا فاسد اطلع بره“.