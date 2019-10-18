استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 

استشهد شاب فلسطيني، مساء الجمعة، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب حاجز عسكري بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن شابًا فلسطينيًا استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم، مساء اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن ”شابًا في العشرينات من عمره استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال على الحاجز، وتركه ينزف، قبل السماح لسيارات إسعاف جمعية الهلال الأحمر بالوصول إليه“.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد ذكر في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر بوجود إصابة على حاجز ”جبارة“ جنوب طولكرم، دون السماح لها بمحاولة إنقاذ حياته.