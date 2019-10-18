الأمم المتحدة تحث الجميع في لبنان على ضبط النفس ‎

حثت الأمم المتحدة، الجمعة، جميع الأطراف في لبنان على ضبط النفس، مؤكدة أنها تراقب المظاهرات المنتشرة في عموم البلاد منذ يومين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوغريك: ”نراقب التظاهرات في لبنان عن كثب ونحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي إجراءات تفاقم الوضع“.

وأضاف أن ”مجلس الأمن الدولي عقد في وقت سابق الجمعة جلسة مشاورات مغلقة عن لبنان، تحدثت خلالها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو عن زيارتها الأخيرة إلى بيروت، وما تواجهه من تحديات اقتصادية“.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أجرت ديكارلو زيارة إلى لبنان، عقدت خلالها محادثات مع مسؤولين حكوميين، في مقدمتهم رئيس الوزراء سعد الحريري.

ومساء الخميس، اجتاحت تظاهرات شعبية مناطق مختلفة بالبلاد؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، وفرض الحكومة مزيدًا من الضرائب.

وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره؛ بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

والخميس، أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض ضرائب على خدمة ”واتس آب“، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.