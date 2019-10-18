الحريري يمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة للتوقف عن عرقلة الإصلاحات ‎

أمهل سعد الحريري رئيس وزراء لبنان ”شركاءه في الحكومة“ 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسوف يتبنى نهجًا مختلفًا، لكنه لم يقدم استقالته.

وقال عبر ”تويتر: ”هناك من وضع العراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة، وتم وضع عراقيل أمام جميع الجهود التي طرحتها للإصلاح“.

هناك من وضع العراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة، وتم وضع عراقيل أمام جميع الجهود التي طرحتها للإصلاح #السراي_الكبير #سعد_الحريري — Saad Hariri (@saadhariri) October 18, 2019

وأَضاف: ”كثر ينتظرون أن ”يبلّوا يدهم“ بسعد الحريري وحتى منهم من بدأ بإرسال زعرانه إلينا“، مشددًا على أن ”الإصلاحات لا تعني الضرائب بل تعني تغيير الطريقة التي يعمل فيها #لبنان بكل القوانين“.

كثر ينتظرون ان "يبلّوا يدهم" بسعد الحريري وحتى منهم من بدأ بإرسال زعرانه الينا#السراي_الكبير #سعد_الحريري — Saad Hariri (@saadhariri) October 18, 2019

وتابع الحريري: ”مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصيًا أعطي نفسي وقتًا قصيرًا، وإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابًا صريحًا حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر والمهلة قصيرة جدًّا أي 72 ساعة“.