تظاهرة تتجه إلى القصر الجمهوري.. تزايد حدة الاحتجاجات في لبنان (صور وفيديو)

تصاعدت حدة الاحتجاجات في لبنان اليوم الجمعة، والتي شهدت قطع طرق رئيسية وحرق إطارات ومواجهات محدودة مع قوى الأمن، وسط تزايد دعوات النخب والسياسيين لتوسيع دائرة الاحتجاج والتمسك بـ“إسقاط النظام“، بحسب الهتافات التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل.

كما تصدر هاشتاج ”#لبنان_ينتفض“، موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، تزامنًا مع تزايد ملحوظ في عدد المشاركين في الاحتجاجات التي جمعت أطيافًا مختلفة.

وبعد ظهر اليوم هاجم متظاهرون غاضبون مكتب النائب علي بزي بمنطقة بنت جبيل، وأقدموا على إنزال اللافتة المعلقة أمام المكتب، بحسب موقع تلفزيون ”الجديد“ المحلي.

ونشر الموقع الإخباري، مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم المتظاهرين على مكتب النائب، وسط هتافات تعبر عن فرحهم لإنزال اللافتة المعلقة أمام المكتب.

في الأثناء أفادت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ بأن عددًا من المواطنين تجمعوا أمام المدخل المؤدي إلى القصر الجمهوري في تظاهرة سلمية سيرًا على الأقدام، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

وعبر الدراجات الهوائية توافد عدد من المتظاهرين إلى طريق المطار – اتستراد الأسد، الذي أغلقوه وأحرقوا الإطارات، حيث تصاعدت أعمدة الدخان.

توافد المزيد من المتظاهرين الى طريق المطار – اتستراد الأسد.#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/9ijIjHBYOg — أحمد طه (@AhmadTaha_at) October 18, 2019

وفجّر ما نشرته صحف حكومية مؤخرًا عن مشروع قرار بفرض ضرائب تمس اتصالات ”الواتس آب“، في قرار نادر في العالم، وزيادة القيمة المضافة من 11 إلى 14%، غضبًا تصاعد منذ مساء الخميس.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استمرار التحركات حتى إسقاط الحكومة، التي تفرض عليهم الضرائب في ظل معاناتهم من أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ فترة.