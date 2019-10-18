الحريري يلغي اجتماعًا للحكومة ويعتزم إلقاء كلمة

نقل تلفزيون ”المنار“ عن وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن قولها: إن رئيس الوزراء سعد الحريري ألغى اجتماع الحكومة المقرر اليوم الجمعة.

وكشف موقع إلكتروني تابع لتيار المستقبل، أن رئيس الوزراء سيوجه ”رسالة إلى اللبنانيين بعد ظهر اليوم“.

ودخلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية يومها الثاني اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الجمعة، باستقالة حكومته، نظرًا ”لفشلها الذريع في وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد“.

يشار إلى أن حزب القوات اللبنانية يشارك في الحكومة بـ4 وزراء و15 نائبًا في البرلمان.

وشدد جعجع في بيان على أنه ”يعلم مدى الجهود التي بذلها الرئيس الحريري في سبيل استدراك الوضع، ولكن الأكثرية الوزارية، ويا للأسف، كانت في مكان آخر“، في إشارة على ما يبدو إلى تحالف حزب الله وتيار الرئيس ميشال عون.

واعتبر أن ”أفضل ما يمكن ان يقدّمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماما وجديدة تماما تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد“.