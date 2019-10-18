إطلاق سراح المدون والناشط العراقي شجاع الخفاجي

أفرجت السلطات الأمنية العراقية، الجمعة، عن المدون والناشط شجاع الخفاجي بعد يوم من اعتقاله في بغداد.

ويدير الخفاجي صفحة على موقع ”فيسبوك“، تعنى بمتابعة الاحتجاجات التي تشهدها المدن العراقية، ويتابعها أكثر من مليوني شخص، وتنقل جميع الاعتداءات التي طالت المتظاهرين على أيدي قوات الأمن.

وقال مقرب من الخفاجي، طلب عدم ذكر اسمه، إن السلطات أفرجت عنه صباح الجمعة، بعدما اعتقلته قوة أمنية من منزله وسط بغداد.

ولم تصدر السلطات العراقية حتى الساعة (08:00 ت.غ) أي تعليق على ما حصل.

وعقب اعتقال الخفاجي، استنكر مدونون ذلك، معتبرين أنه ”يهدف إلى إسكات الأصوات المناهضة للحكومة“.

وذكر الناشط جميل الركابي، أن اعتقال الخفاجي أتى قبل أسبوع على موعد تجدد الاحتجاجات ضد حكومة عادل عبدالمهدي.

وانطلقت احتجاجات مطلع أكتوبر الجاري من العاصمة بغداد؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.