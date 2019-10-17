دمشق تعلّق على وقف إطلاق النار في شمال سوريا

قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن الاتفاق المعلن بين تركيا وأمريكا حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا ”غامض“.

وبعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن اتفاق وقف إطلاق النار بشمال سوريا، قالت بثينة لتلفزيون ”الميادين“: ”لا يمكن أن تقبل دمشق بنسخ نموذج كردستان العراق في بلدنا“.

وتابعت مستشارة الأسد: ”الخطوات التي اتخذت في العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية مهمة وليس مطلوبًا حل كل المشاكل دفعة واحدة“.

وأعلن مايك بنس، في وقت سابق مساء الخميس، أن الرئيس التركي وافق على وقف العملية العسكرية الجارية في شمال سوريا ضد القوات الكردية.