الأردن يرفض قرارًا إسرائيليًا بحق مواطنته ”هبة اللبدي“‎

أعلن الأردن، الخميس، رفضه قرارًا إسرائيليًا بحق مواطنته ”هبة اللبدي“، المحتجزة منذ 20 أغسطس/ آب الماضي.

واعتقلت إسرائيل المواطنة الأردنية بعد عبورها جسر الملك حسين، من دون اتضاح سبب الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان: ”إن حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي صدر الخميس بالمصادقة على الاعتقال الإداري (دون تهمة) للمواطنة الأردنية هبة اللبدي، حكم باطل وغير مقبول“.

ونقل البيان عن متحدث الوزارة سفيان القضاة قوله: ”الوزارة أبلغت الجانب الإسرائيلي رفضنا وعدم قبولنا لهذا الحكم الباطل، وتأكيدنا طلب الإفراج الفوري عن هبة“.

وأضاف: ”الوزارة ستواصل السعي والضغط من أجل ضمان الإفراج عن هبة وبكل السبل المتاحة والممكنة“.

وشهد الأردن خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن اللبدي، ومواطن آخر يدعى عبدالرحمن مرعي، احتجز بنفس الظروف.

فيما استدعت وزارة الخارجية الأردنية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز اللبدي ومرعي، مطالبةً بإطلاق سراحهما.