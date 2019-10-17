اشتية يدعو الأطباء الفلسطينيين في أراضي 48 للعمل في المستشفيات الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأطباء الفلسطينيين داخل أراضي 48 العاملين في المستشفيات الإسرائيلية، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية؛ لتعزيز الكادر الطبي، وتزويده بالتخصصات المختلفة.

وأكد اشتية، خلال استقباله وفدًا من جمعية ”أطباء لحقوق الإنسان“، أن التوجه لوقف التحويلات إلى إسرائيل يرافقه تركيز الجهد على تعزيز القطاع الصحي الوطني، من حيث التجهيزات والكادر الطبي، ونوعية الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن ”هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الحكومة لإعادة التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية، التي خسرت الملايين جراء هذه السياسة، ومحاولات أيضًا لتحريض الرأي العام الفلسطيني على هذا التوجه“.

وبين أن وزارة الصحة تعمل وفق آلية مهنية، لتمكين المرضى من الحصول على العلاج الذي يحتاجونه، من خلال تقارير الأطباء واللجان المختصة.

وكان اشتية قد أكد في تصريح له، في وقت سابق، أن المستشفيات المصرية والأردنية ستكون هي البديل عن المستشفيات الإسرائيلية، خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن هذه الاتفاقية مع مصر من أهم الاتفاقيات للاستفادة من تجربة مصر في المدن الجديدة ومشاريع الإسكان.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية قررت، في أبريل/نيسان الماضي، وقف كافة التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية وتوجيهها إلى الدول العربية؛ في إطار دراسة قطع العلاقات مع إسرائيل.