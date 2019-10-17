قيادي حوثي منشق يكشف عن دعم قطري كبير للميليشيات بالتنسيق مع إيران عبر عُمان

كشف القيادي الحوثي المنشق، علي البخيتي، اليوم الخميس، عن دعم كبير قدمته دولة قطر للجماعة اليمنية، بالتنسيق مع إيران، عبر سفير الدوحة في سلطنة عمان.

وقال البخيتي في تغردية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد يدعم حركة الحوثيين بمبلغ 16 مليون دولار؛ ارسلها جاسم بن فهد بن جبر آل ثاني بتوجيه من عبدالله محمد بن مبارك الخليفي القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات القطرية عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى سلطنة عمان وتسلمها ممثل الحوثيين في مسقط قبل أربعة أيام“.

حاكم #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يدعم حركة #الحوثيين بمبلغ ١٦ مليون دولار؛ ارسلها جاسم بن فهد بن جبر آل ثاني بتوجيه من عبدالله محمد بن مبارك الخليفي القائم بأعمال رئيس جهاز المخاربرات القطرية عبر الحقيبة الدبلوماسية الى #سلطنة_عمان وتسلمها ممثل الحوثيين في #مسقط قبل أربعة أيام./1 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) October 16, 2019

وأضاف: ”الدعم القطري الأخير للحوثيين ضمن سلسلة دفعات التزم بدفعها أمير قطر في لقاءات مع مسؤولين من إيران تطبيقًا لاستراتيجية البلدين في مواجهة السعودية والإمارات واستنزافهما في اليمن؛ وستخصص لتعزيز قدراتهم الإعلامية؛ فيما خصصت الدفعات الماضية في تعزيز قدرات الحوثيين الصاروخية“.

الدعم القطري الأخير لـ #الحوثيين ضمن سلسلة دفعات التزم بدفعها أمير #قطر في لقاءات مع مسؤولين من #إيران تطبيقاً لاستراتيجية البلدين في مواجهة #السعودية و #الإمارت واستنزافهما في #اليمن؛ وستخصص لتعزيز قدراتهم الإعلامية؛ فيما خصصت الدفعات الماضية في تعزيز قدرات الحوثيين الصاروخية./2 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) October 16, 2019

وتابع: ”كما وفرت قطر للحوثيين أجهزة scd) Secret communication devices) متطورة لتأمين سرية الاتصالات؛ وبقية المبلغ المخصص للأشهر الثلاثة القادمة يقدر بـ100 مليون دولار؛ وينسق للعملية جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني الذي تم تعيينه مؤخرًا سفيرًا لقطر في سلطنة عمان ليقوم بهذا الدور الخاص“.